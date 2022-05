Vídeo: Sucuri gigante é resgatada após atacar animais em casa no Amazonas

O animal gigante estava no quintal de uma residência e já tinha comido alguns animais do criadouro da proprietária. Assustada a mulher acionou o Corpo de Bombeiros.

Bombeiros Militares do município de Presidente Figueiredo foram acionados para capturarem uma cobra sucuri de grande porte com cerca de 4m e 80kg, que estava próxima de residências, no bairro Aida Mendonça. A cobra foi levada para seu habitat natural, bem longe das residências. pic.twitter.com/QrxYSutrkz

Manaus/AM – Uma sucuri de 4 metros e mais de 80 kg, foi resgatada nessa terça-feira (17), no município de Presidente Figueiredo, após atacar galinhas em uma residência no bairro Ainda Mendonça.

