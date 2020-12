Vídeo: Policiais atiram balas de borracha contra manifestantes em Manaus

Manaus/AM - Durante intervenção aos protestos em frente á TV A Crítica, a Polícia Militar precisou usar balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar manifestantes que atearam fogo em entulhos na avenida André Araújo, em frente á empresa de comunicação.

Polícia faz disparos contra manifestantes em frente a TV A Crítica pic.twitter.com/AH5u3SMISi — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

Uma criança ficou ferida ao cair na pista, no momento em que correu com medo.

Manifestantes foram até o local após se revoltarem com o decreto estadual assinado por Wilson Lima que proíbe abertura de comércios e serviços não essenciais no estado; Wilson era apresentador do programa 'Alô Amazonas', da TV A Crítica, antes de ser eleito, em 2018.