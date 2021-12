Vídeo mostram tromba d'água gigante no meio de lago no Amazonas

Nessa época do ano, devido às constantes chuvas do inverno amazônico, a formação do evento natural se torna mais frequente na região.

Manaus/AM - Moradores do município de Tefé registraram o momento em que um fenômeno, conhecido como “tromba d’água”, se formou na no principal lago da cidade.

