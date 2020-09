Vídeo mostra momento exato em que fuzileiro pula de flutuante em Manaus

Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o exato momento em que o fuzileiro Marcílio Cézar, 26, pula do flutuante Abaré Sup, localizado no Tarumã, zona Oeste de Manaus. O caso aconteceu na última quarta-feira (23).

O jovem era natural do Rio de Janeiro e tinha completado 26 anos no último dia 12 de setembro. O corpo do fuzileiro foi encontrado na manhã desta quinta-feira (24), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.