Trabalhadores protestam em frente ao Governo do Amazonas após decreto

Manaus/AM - Trabalhadores do segmento de entretenimento protestaram em frente à sede do Governo do Amazonas, na tarde desta quinta-feira (24), após o decreto que anuncia o fechamento de bares e balneários no Estado.

A medida tomada pelo governo visa conter o avanço da Covid-19 no Amazonas, após aumento de casos e internações. O estado já tem mais de 133 mil casos confirmados do novo coronavírus.

Foto: Portal do Holanda / Jander Robson

Os manifestantes reivindicam o direito de voltar a trabalhar, e pedem a reabertura das casas de eventos, respeitando protocolos de saúde com capacidade máxima de 40% ou 50% do público, além da flexibilização do horário.

Foto: Portal do Holanda / Jander Robson