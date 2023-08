Vídeo: Jornalista erra ao falar do Amazonas no Jornal Nacional: 'no Amazônia'

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O jornalista Tiago Scheuer errou o nome do Estado do Amazonas ao falar sobre a previsão do tempo do município de Maués durante o Jornal Nacional. A gafe ocorreu ao vivo, nesta sexta-feira (04).

"Chuva fraca e passageira em Maués, no Amazônia", disse ele.

Scheuer não percebeu o erro e seguiu normalmente com as informações sobre a previsão.