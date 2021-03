Vídeo: Forte temporal em Manaus causa alagamentos e acidentes

Na avenida Ephigênio Salles, conhecida como V8, a via ficou parcialmente alagada, e motoristas faziam manobras para retornar e não deixar com que corressem o risco de passar pelo local.

Na avenida Solimões, do bairro do Distrito Industrial 2, uma carreta colidiu violentamente com um caminhão, devido a pista molhada, deixando o motorista de um dos veículos com fratura exposta. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A forte chuva que caiu sobre Manaus no início da tarde desta quarta-feira (10), deixou vários pontos da cidade com trânsito parado devido a alagamentos e acidentes.

