Vídeo: Casas viram cinzas após incêndio de grandes proporções no Cacau Pirêra

A situação foi controlada e ainda não há informações de feridos. As causas do incêndio estão sendo apuradas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e na ação para combater as chamas, foram usados cerca de 5 mil litros de água. Duas casas, que tinham estrutura de madeira, ficaram totalmente destruídas devido as labaredas de fogo, que podiam ser vistas de longe.

Casas ficam destruídas durante incêndio no Cacau Pirêra, no Amazonas pic.twitter.com/BPSrCWQlVu

Manaus/AM - Duas casas viraram cinzas após um grave incêndio ocorrido na noite deste sábado (11), em residências da rua Vasco, no Distrito do Cacau Pirêra, região Metropolitana de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.