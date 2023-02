Vídeo: Barco passa na hora em que canoa afunda no rio e vítimas são salvas em Manacapuru  

Manaus/AM - Uma canoa afundou no Lago Canabuoca, neste sábado (4), e as vítimas foram resgatadas por tripulantes de um barco que passava no momento do acidente no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

Canoa afunda no Rio Solimões em Manacapuru, no Amazonas pic.twitter.com/JpcpLlUBVi — Portal do Holanda (@portaldoholanda) February 4, 2023

A canoa de alumínio estava transportando passageiros e cargas quando foram avistados pelos tripulantes da embarcação, que pularam no rio e tentaram impedir que a canoa afundasse, mas sem sucesso.

As vítimas do naufrágio foram resgatadas para a embarcação e por sorte, ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.