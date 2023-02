Golpe: Defensoria Pública do Amazonas alerta sobre falsa cobrança por serviços

Manaus/AM -A assistência jurídica oferecida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM) é totalmente gratuita em todas as etapas de um processo judicial. Portanto, qualquer tipo de mensagem destinada a assistidos com a cobrança de dinheiro ou a oferta de ações sob a promessa de indenizações e divisão de valores, é golpe.

De acordo com a DPE-AM, um perfil falso, utilizando indevidamente os dados de defensores públicos da DPE-AM, distribuiu mensagens oferecendo ação judicial no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) em troca de dinheiro.

O defensor público geral, Ricardo Paiva, reforça que a Defensoria é uma instituição responsável por garantir assistência jurídica integral e gratuita. “Nosso trabalho é voltado para quem não pode arcar com as despesas jurídicas. Por isso, em hipótese alguma há a cobrança de valores em nenhuma das fases de um processo”.

Qualquer dúvida sobre a veracidade das informações, o assistido pode entrar em contato com a instituição por meio dos canais oficiais: Disk 129, Fale Conosco, além dos números do Telegram, todos disponíveis e amplamente divulgados no site da Defensoria. A lista com todas as unidades e contatos da DPE-AM no Telegram está disponível aqui.

A DPE-AM recomenda que a população fique atenta a contatos suspeitos para não cair em golpes praticados via mensagem por aplicativos, e que não responda a conteúdos duvidosos. A tentativa de golpe deve ser comunicada imediatamente à polícia.