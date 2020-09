Vídeo: balsa explode e deixa jovem morto no Amazonas

Manaus/AM - Uma balsa que transportava combustível explodiu na noite do sábado (12) no porto do município de Itamarati, no interior do Amazonas. Um jovem, identificado como Reinaldo Araújo, de 19 anos, morreu, e Manoel Pereira da Silva, 46 anos, estaria desaparecido. Veja os vídeos abaixo e ao final da matéria.

Explosão em balsa deixa jovem morto no Amazonas. pic.twitter.com/NaaLSVQenS — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 13, 2020

A embarcação levava diesel e segundo informações preliminares, havia acabado de ser abastecida. Ela tinha como destino o município de Eirunepé. A causa da explosão ainda não foi identificada. Uma equipe mobilizada pela Defesa Civil desamarrou os cabos da balsa, e a soltou no rio, no intuito de impedir que o incêndio se alastrasse para as demais embarcações.

A fumaça tomou conta da cidade. Ainda na manhã deste domingo (13) a balsa continuava com focos de incêndio, soltando uma fumaça negra.