Viagem fitness: Atrativos turísticos do Amazonas são roteiro para manter uma vida saudável

Manaus/AM - Vida saudável e turismo tem tudo a ver. Roteiros que abrangem cicloturismo, trilhas e aventura são ideais para aliar uma prática esportiva ao prazer de conhecer as belezas do Amazonas. A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) elencou os locais perfeitos para quem gosta de turistar e manter o corpo em movimento.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, esse tipo de viagem tem se tornado tendência. “O Amazonas atrai interessados de qualquer canto do mundo, pois buscam momentos de bem-estar, contato com a natureza, boa alimentação e atividades físicas regulares. Nós oferecemos uma infinidade de locais para a prática, que podem ser consultados pelo Amazonas to go”, recomendou o presidente.

Além dos lugares indicados pela Amazonastur, os turistas podem conferir ótimas opções de passeios com agências turísticas cadastradas no site https://cadastur.turismo.gov.br/ ou buscar o roteiro perfeito, pelo WhatsApp, no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

Com uma trilha estimada em 12 quilômetros a Cachoeira da Neblina, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) é um dos passeios que mais conectam a atividade física e o turismo.

Exercício ao ar livre - Manaus

Calçadão da Ponta Negra - Localizado na avenida Cel. Teixeira, Ponta Negra, o espaço conta com locais para prática de esportes na areia, pista de skate e calçadão. Funciona todos os dias. Faixa Liberada: Quartas-feiras, das 17h às 22h, e domingos, das 6h às 12h

Parque Rio Negro - Instalado na rua Beira-Mar, nº 121 – São Raimundo, o local dispõe de pista para caminhada e corrida, com 1,7 quilômetros de extensão, playground, duas academias ao ar livre, bicicletário, além de ter uma vista privilegiada da Ponte sobre o Rio Negro. Funciona todos os dias, das 6h às 22h.

Parque Senador Jefferson Péres - Bem no centro da capital, na avenida Lourenço da Silva Braga, nº 1507, o parque tem 36.590 metros quadrados e está inserido em uma área de recuperação ambiental, urbanística e habitacional do Governo do Amazonas. O espaço conta com equipamentos para ginástica ao ar livre, além de uma pista de caminhada, orquidário e parque de diversões para as crianças. Funciona todos os dias, das 6h às 22h

Passeio do Mindu - Bem localizado e movimentado, na rua professor Samuel Benchimol, no bairro Parque Dez de Novembro, o Passeio do Mindu reserva aos turistas espaços como quadra de esportes, pista de skate, área para crianças, ciclovia, faixa para caminhada, além de quiosques e academia ao ar livre. Funciona todos os dias.

