Programa Nacional de Imunizações completa 50 anos

Manaus/AM - Fortalecendo o acesso gratuito às vacinas no país, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, completa 50 anos de atuação nesta segunda-feira (18). No Amazonas, o programa é coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

A diretora presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, explica que o PNI tem como razão de atuação a prevenção de doenças por meio da vacinação.

“É desafiador promover a imunização no Amazonas, por ser um estado de dimensões continentais, e os profissionais de saúde que atuam nos municípios enfrentam os desafios geográficos para manter a disponibilidade de mais de 20 tipos diferentes de imunizantes para todos os públicos, nas salas de vacinas”, enfatizou a Tatyana,

Para a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Angela Desiree, o programa é o mais antigo do Ministério da Saúde e também o mais exitoso do país. “Aqui no estado o programa tem marcado sua história, enfrentando e prevenindo doenças”, resumiu a coordenadora.

Angela Desiree destaca a importância dos profissionais das salas de vacinação que batalham diariamente para que todos sejam vacinados e assim melhorar as coberturas vacinais, evitando a reintrodução de doenças eliminadas em nosso território.

Sobre a data

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado em 1973 e durante essas cinco décadas de implantação no país, tem desempenhado um papel na redução da mortalidade e na promoção de uma maior atenção à saúde, prevenção e controle de doenças imunopreviníveis.

No estado, o PNI possibilita que os imunizantes sejam levados a toda população com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais de cada cidade, por mais distante que esteja.

No Amazonas

O Centro de Imunobiológicos do Amazonas, inaugurado em janeiro deste ano, tem o triplo da capacidade de armazenamento de imunobiológicos, saindo de 76 metros quadrados para 227 metros quadrados. Conta com o sistema de abastecimento de energia próprio, minimizando o risco de perda de imunizantes.

O centro representa o fortalecimento do sistema de segurança com o monitoramento de temperatura e controle de acesso com biometria, e sistema de circuito interno de filmagem, ambos 24 horas.