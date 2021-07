Veterinários da Adaf recebem treinamento para tratar da Peste Suína

Manaus/AM - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) iniciou, na quarta-feira (07), o Treinamento Teórico para o Inquérito Soroepidemiólogico de Peste Suína Clássica para os médicos veterinários da agência. Ao todo, 76 profissionais participaram do treinamento que vai contribuir com o Plano Estratégico de Peste Suína Clássica (PSC), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O

A gerente de defesa animal da Adaf, Graziele Domingues, explica que o treinamento também inclui atividade prática a ser realizada entre os dias 26 e 29 de julho. Os médicos veterinários realizarão a coleta de sangue de suínos, incluindo todas as etapas, como a contenção do animal, eutanásia, prática de necropsia, colheita do material e envio de material para diagnóstico da peste suína clássica ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Pedro Leopoldo (MG).

“O objetivo deste estudo soroepidemiológico é a detecção da circulação do vírus da Peste Suína Clássica na Região III do Plano Estratégico Brasil Livre de PSC, que é composto por 54 municípios dos estados do Amazonas, Roraima e parte do Pará”, destacou.

Sobre a doença - A Peste Suína Clássica (PSC) é uma doença que não é transmitida aos humanos, mas traz grandes prejuízos econômicos para a suinocultura.