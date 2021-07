Cerca de 60kg de ouro, avaliados em R$ 18 milhões, foram roubados por policiais presos no Amazonas

“Temos indícios claros de que parte desses agentes tinha conhecimento de informações privilegiadas. Mas acendeu alerta vermelho pelo fato de usarem a estrutura da Seai”, afirmou o promotor. Ainda de acordo com o membro do MP, o grupo praticava os crimes desde 2019 e que pode haver ainda mais vítimas.

Manaus/AM - Cerca de 60 kg de ouro, avaliados em R$ 18 milhões, foram roubados por policiais que se aproveitavam de informações privilegiadas em razão do cargo dentro da Secretaria de Inteligência do Amazonas (Seai) para extorquir garimpeiros, de acordo com o promotor de Justiça Armando Gurgel.

