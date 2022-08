Vestido de debutante pega fogo em festa de aniversário em Manaus; vídeo

Isso porque quando a jovem se preparava para descer a escada e dançar a tradicional valsa, ela foi surpreendida com fogos, para dar mais brilho à sua performance. No entanto, como é possível ver no vídeo, a jovem acabou passando por cima dos fogos e, sem perceber, seu vestido começou a pegar fogo. Apesar do susto, Bianca não se feriu e afirma que a festa foi um sucesso. A jovem afirma ainda que havia pedido os fogos de familiares, mas havia sido negado, pois já haveria o canhão de fumaça para o momento.

