Começa hoje inscrições para seleção de voluntários para projeto da Ufam

Manaus/AM - O Núcleo Rondon da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulga edital 001/2022 que estabelece o processo seletivo de acadêmicos voluntários para a Operação Portal do Sertão do Projeto Rondon Nacional, que ocorrerá no período de 26/01 a 12/02/2023, no município de Rio do Antônio/BA. As inscrições ocorrem no período de 15 a 28 de Agosto de 2022.

O Edital objetiva selecionar 12 (doze) acadêmicos, sendo 8 (oito) titulares e 4 (quatro) suplentes para atuarem como voluntários no desenvolvimento das atividades do Projeto Rondon, no período de 26/01 a 12/02/2023, na Operação Portal do Sertão (Conjunto A), no município de Rio do Antônio/BA. O Conjunto A contempla as seguintes áreas temáticas da extensão: Educação, Direitos Humanos & Justiça, Saúde e Cultura.

O Projeto Rondon, sob a coordenação do Ministério da Defesa (MD), é uma ação interministerial do Governo Federal, realizada em cooperação com os governos Estadual e Municipal que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES), visa somar esforços com as lideranças comunitárias e com a população, a fim de contribuir com o desenvolvimento local sustentável e com a construção e promoção da cidadania. Dentre os principais objetivos, está a contribuição para a formação do universitário como cidadão.

Mais informações pelo e-mail: [email protected], whatsapp: 35-99194-5327, instagram @rondonufam e facebook: Projeto Rondon - Núcleo UFAM.