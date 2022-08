'Venda casada é ilegal e deve ser denunciada', alerta o Procon Amazonas

Apesar de vedada pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a “venda casada” ainda ocorre no comércio, e alguns estabelecimentos insistem em praticar oferecer aos clientes produtos ou serviços condicionados à aquisição de outro.

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), faz um alerta aos comerciantes e consumidores sobre a prática ilegal da "venda casada".

