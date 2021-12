Veja os feriados estaduais e nacionais prolongados de 2022

Manaus/AM - Apenas um feriado nacional prolongado, o da Paixão de Cristo, dia 15 de abril, que tradicionalmente cai numa sexta-feira e emendado com o final de semana, está reservado aos brasileiros em 2022.

Isso é o que está previsto pela portaria do Ministério da Economia, que estabelece os dias de descanso no âmbito da administração pública federal, foi publicada no último dia 22 no Diário Oficial da União.

Três feriados nacionais serão celebrados nos fins de semana, começando com 1º de janeiro de 2022, dia da Confraternização Universal e celebração do Ano-Novo, que será no sábado. Dias 1º de maio (Dia Mundial do Trabalho) e 25 de dezembro (Natal) serão no domingo.

Mas ainda há alternativas dos feriados estaduais e municipais e festejos como o carnaval, que é ponto facultativo (algumas cidades adotam como feriado) e vai de segunda a quarta-feira, dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, informou o portal de notícias do Governo Federal.

AMAZONAS

O feriado nacional do dia 21 de abril (Tiradentes), cai numa quinta-feira e o 7 de setembro (Independência do Brasil), cairá numa quarta-feira. Mas no Amazonas, o dia da independência vem depois do feriado estadual do dia 5, quando se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, que cairá na segunda e deverá ser emendado até a quarta-feira.



O 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), cai numa quarta-feira, 2 de novembro (Finados), também na quarta-feira e 15 de novembro (Proclamação da República), numa segunda-feira.



Na lista do Ministério da Economia também estão os pontos facultativos de 16 de junho (Corpus Christi) e 28 de outubro (Dia do Servidor Público). Os feriados estaduais e municipais também serão observados nas respectivas localidades, e os serviços considerados essenciais deverão ser preservados nesses dias.