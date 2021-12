Falhas na operação do bodyscan nas cadeias do Amazonas serão investigadas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), considerando denúncias gerais que chegaram ao conhecimento da instituição, está realizando o atendimento de pessoas submetidas à situação vexatória de revista íntima nas visitas em presídios de Manaus, em virtude da falha de operação do aparelho de inspeção corporal bodyscan. Pessoas que tenham sido submetidas a esse tipo de constrangimento ou ainda que tenham sido impedidas de visitar seus familiares em virtude da falha operacional do bodyscan, podem procurar a DPE-AM. Para agendar atendimento é necessário ligar ao Disk 129 e buscar pela área de Direitos Humanos. Esse serviço por telefone é gratuito e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. AVISO: A DPE-AM informa que atende em sistema de plantão durante o recesso forense do Poder Judiciário, que iniciou no último dia 19 e segue até o dia 6 de janeiro de 2022. Nesse período, são atendidos casos urgentes que podem ser apreciados no Plantão Judiciário. Para isso, basta enviar uma mensagem pelo aplicativo Telegram para o número (92) 98436-1791. O plantão funciona todos os dias, das 8h às 17h. Situação Carcerária Em reunião, membros da Defensoria e representantes da Frente Estadual pelo Desencarceramento discutiram diversos temas relacionados à situação carcerária do Amazonas, entre estes, a questão da revista íntima realizada nos familiares de presos. As reclamações apontam que, por estar sendo operado por pessoa não habilitada, na hora da revista o aparelho não distinguia manchas nas imagens, o que estava expondo os visitantes à situação vexatória de revista pessoal. O equipamento bodyscan funciona para a inspeção corporal através da emissão de baixas doses de raios-X. A tecnologia permite observar o que o indivíduo revistado carrega consigo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.