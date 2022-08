Veja itens mais procurados para dar de presente no Dia dos Pais no Amazonas

Manaus/AM - Roupas, calçados e perfumes são os presentes preferidos por 64% consumidores amazonenses ouvidos pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), que estão se programando para presentear os pais no próximo dia 14, quando se comemorará o Dia dos Pais deste ano.

A Pesquisa Intenção de Compra do Consumidor para o Dia dos Pais 2022, foi realizada pelo Ifpeam no período de 4 a 20 de julho de 2022 e ouviu 307 consumidores, que apontaram a intenção de compra para o período, em todas as zonas da cidade e de diferentes faixas etárias.

Os entrevistados que eram pais foram indagados sobre o que desejam receber.

O presidente da Fecomércio AM, Aderson Frota, explicou que o estudo visa orientar as decisões empresariais, apontando o comportamento do consumidor para o Dia dos Pais.

Segundo ele, seguindo a mesma tendência do ano passado, vestuário, calçados e perfumes lideram a intenção de compra tendo a preferência de 64% dos entrevistados.

Quanto aos presentes que os pais gostariam de receber, um destaque é para almoço/jantar, que em 2021 não foi apontado, mas que neste ano, ficou em terceiro lugar entre as preferências dos pais com 14%.

Para as comprar, o local preferido são os shopping centers, apontado por 54% dos consumidores, seguidos pelo comércio do Centro da cidade (21%), Comércio de Bairro (14%), plataformas digitais (6%) e lojas de departamento (5%).

O cartão de crédito será a escolha de 45% dos entrevistados que optarão pelo parcelamento, enquanto 15% pretendem pagar à vista no cartão de crédito. O Pix é a alternativa que ficou em terceiro lugar, sendo indicado por 13% dos entrevistados, enquanto cartão de débito (13%), crediário (8%) e dinheiro (6%) foram indicados pelos consumidores.

A maioria dos entrevistados (47%), pretende gastar de R$ 101,01 a R$ 200,00 com presentes na sazonalidade, seguidos de 34% que pretendem gastar de R$ 50,01 a R$ 100,00. 81% dos entrevistados pretendem gastar de R$ 50,00 a R$ 200,00.

Cerca de 77% dos consumidores informaram levar em consideração o preço, a qualidade dos produtos e as promoções. Os demais apontaram o frete grátis (8%), a localização (7%), a variedade de produtos (4%), atendimento (2%) e o estacionamento (2%) como outros fatores decisivos para a compra.