Variante Ômicron eleva em 2.988% casos de Covid em São Gabriel da Cachoeira

Ouvido pelo ISA, o pesquisador Felipe Naveca, virologista do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), disse que ainda não há como precisar até quando os casos da Covid-19 devem continuar aumentando, mas tudo indica que o pico ainda não foi atingido nem em Manaus, nem no interior.

Há filas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Miguel Quirino, que é referência em São Gabriel da Cachoeira para casos da Covid-19, aumentou, com filas sendo registradas até do lado de fora. A Semsa organiza o serviço, colocando cadeiras inclusive no espaço externo.

Em janeiro, até o dia 15, São Gabriel registrou sete contaminados no mês. Apenas uma semana depois, no dia 22, esse número saltou para 509.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.