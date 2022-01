Desembargador impõe multa de R$ 100 mil por hora contra Ronaldo Tiradentes

Nova decisão proíbe Tiradentes de circular carros de som com fake news contra Eduardo Braga sob pena de multa e prisão



Manaus/AM - O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Elcy Simões de Oliveira, determinou neste domingo (30) o imediato recolhimento de carros de som das ruas da cidade, de propriedade da AMZ Produções, empresa ligada à família do radialista Ronaldo Tiradentes, que estão, segundo decisão, “reproduzindo FAKE NEWS contra o senador Eduardo Braga (MDB/AM).”



Essa é a quarta decisão judicial em menos de uma semana contra Ronaldo Tiradentes, que foi condenado ao pagamento de multas de mais de R$ 150 mil por propagação de fake news contra o senador.



A advogada do parlamentar, Gina Moraes, lembrou que os ataques do radialista acontece por conta da crescente perseguição pessoal com absurda violência verbal, ameaças veladas e propagação de mensagens mentirosas. O objetivo, segundo ela, é gerar incitação pública e consequências a integridade física do senador e de sua família.



Na decisão o desembargador destaca que a atitude do radialista fere a liberdade de expressão e causa danos morais a imagem do parlamentar, que completa este ano 40 anos de vida pública sem nenhum processo criminal ou administrativo. Elcy Simões determina, ainda, multa de R$ 100 mil caso Ronaldo desculpa a medida judicial.