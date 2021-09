Variante colombiana 'Mu' detectada no Amazonas deixa autoridades em alerta

Manaus/AM- Uma nova variante da covid-19 que está circulando no Amazonas deixou autoridades em saúde no estado em alerta. Uma idosa e uma criança testaram positivo para a doença no município de Tabatinga, na última sexta-feira (10).

Segundo a FVS, a nova cepa identificada como “Mu”, de origem colombiana e os primeiros casos foram detectados justamente na cidade amazonense que faz fronteira com o país. Ambos tem parentes no país vizinho e mantém contato com eles.

Segundo o diretor da instituição, Cristiano Fernandes, a variante surgiu pela primeira vez em janeiro deste ano na Colômbia. Até então ela foi classificada como variante de atenção, mas devido a propagação, agora está na categoria de interesse e passa a ser acompanhada de perto por especialistas e pela OMS.

Os dois casos detectados pela Fiocruz em Tabatinga são de uma idosa de 73 anos e do neto dela, uma criança de 10 anos. O menino ficou assintomático e a avó apresentou apenas sintomas leves, ela já tinha tomado as duas doses da vacina contra a covid.

Os órgãos de saúde ressaltam a importância da vacinação e pedem que a população procure os postos de saúde para se imunizar.