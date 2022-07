Manaus/AM - Amazonino Mendes oficializou a candidatura ao Governo do Estado em convenção neste sábado (30) e foi ovacionado por cerca de 5 mil pessoas, que marcaram presença no evento.

Amazonino é ovacionado em Convenção em Manaus pic.twitter.com/ywLDFKKGVz — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 30, 2022

Direto, o ex-governador do Amazonas falou sobre as propostas, entre elas, geração de emprego. “Quero ser candidato para cuidar de ti. O povo ficando cada vez mais pobre e nós vamos mudar isso, vamos gerar emprego. Eu tenho muitos projetos que vocês sabem que eu faço. A minha ideia é fazer as famílias felizes e você só pode ser feliz quando teus filhos saírem de casa para irem ao colégio e não sofrerem absolutamente nada, sem terem sido vítimas de bandidos. Quero que quando vocês peguem ônibus não tenha bandidos lá dentro assaltando, quero as casas livres de assaltantes. Quero um povo independente. Esse é o meu povo. Eu não aguento mais as filas do hospital, eu não aguento o roubo o descarado de remédios. Nós estamos aqui para mudar isso e vamos mudar”, disse Amazonino.

‘Vai muito nego para o xilindró’, diz Amazonino ao oficializar candidatura ao governo pic.twitter.com/Qhu80xXx9g — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 30, 2022

“Queremos um Amazonas novo, nós não queremos um governador para enriquecer e muito menos um governador que veio sei la de onde para nos governar. É por isso que o velhinho não fica velho, o velho tá tinindo. Eles que tomem cuidado porque o que estão fazendo e fizeram com o povo eu não vou perdoar. Vai muito nego para o xilindró", disse.

Amazonino também elogiou Arthur Virgílio Neto, candidato ao Senado. “Quem duvida que o Arthur não seja um dos maiores parlamentares da república brasileira? É um presente para nós, Arthur foi prefeito de verdade, o perfil do Arthur é admirável usando a palavra para defender seu povo, que depende totalmente da Zona Franca de Manaus e é agredida de tempos em tempos. Faz mais de um ano que a Zona Franca sofreu um dos maiores atentados da sua história e nenhum parlamentar tomou atitude”, afirmou.