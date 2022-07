Braga critica novo decreto de Bolsonaro durante convenção do PT em Manaus

O senador Eduardo Braga criticou durante convenção do PT neste sábado (30), em Manaus, o novo decreto, assinado nesta sexta-feira (29), pelo presidente Bolsonaro que cancela decretos anteriores suspensos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e recria novas regras de redução do IPI sobre produtos da Polo Industrial, que prejudicam a Zona Franca.

“Essa é mais uma medida que causa dano econômico ao modelo ZFM e ameaça centenas de empregos no Amazonas. Vamos voltar à Justiça para derrubar mais esse decreto do presidente”, afirmou Braga em entrevista à jornalistas na entrada do Sindimetal.

O senador Eduardo destacou que, mais uma vez, ao lado do PT está iniciando uma campanha eleitoral vitoriosa para recolocar o Amazonas no caminho do crescimento econômico e da geração de emprego e renda. “Precisamos dar um grito de liberdade. Essa será uma luta contra quem não cuida do povo, e nós sabemos cuidar. Vamos à vitória”, afirmou.

Durante o evento, a direção regional do PT abraçou a pré-candidatura de Braga (MDB) ao Governo do Amazonas

O senador Omar Aziz (PSD), que também estava presente, foi anunciado como pré-candidato à reeleição pela federação, que será homologado neste domingo (31). Aziz também vai reforçar o palanque de Lula e Eduardo Braga no Amazonas, e afirmou que caminhará rumo à vitória do ex-presidente e do senador do MDB nas eleições deste ano.