Vacinados com 1ª dose correspondem a cerca de 44% da população do Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 44% da população do Amazonas está vacinada com a primeira dose de imunizante contra a Covid-19, segundo o governo do Estado.



Impulsionada pelas ações, a vacinação tem alcançado os grupos prioritários de forma mais rápida. Os 1.834.241 vacinados que já receberam a primeira dose contra a Covid-19 no Amazonas correspondem a 43,59% da população de todo o estado. Os 636.207 que já completaram o ciclo vacinal com as duas doses - ou com vacina de dose única, representam 15,12% da população do Amazonas.



Redução nas internações – O avanço da vacinação contra a Covid-19 no Amazonas tem refletido, também, nas internações pela doença no estado.