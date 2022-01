Vacinação contra a Covid-19 é retomada nesta segunda no Amazonas

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra Covid-19 será retomada nesta segunda-feira (3). A Semsa orienta que os pontos de vacinação do Studio 5 Centro de Convenções e dos shoppings São José e Via Norte deixarão de funcionar em definitivo. No caso da carreta da vacinação, está previsto para a segunda-feira, 3/1, o deslocamento para a praça da Matriz, onde deverá ficar posicionada até o dia 15/1. Para a vacinação contra a Covid-19, serão mantidos os pontos estratégicos do shopping Phelippe Daou e do sambódromo, além das unidades de saúde da Semsa – unidades básicas de saúde, policlínicas e clínicas da família, Centros de Atenção Integral à Criança (Caic) e ao Idoso (Caimi).

