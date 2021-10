Vacina Premiada: confira nomes de mais 600 sorteados para Brasil x Uruguai

Manaus/AM - Após o segundo dia de sorteios da campanha “Vacina Premiada”, já estão disponíveis os nomes de mais 600 ganhadores de ingressos para a partida entre Brasil e Uruguai. Até a terça-feira (12), serão sorteados 3 mil ingressos para o jogo, que acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na quinta (14).

Serão três sorteios por dia, sempre às 10h, às 14h e às 18h, sendo 200 sorteados em cada horário. Quem está inscrito, mas não ganhou em um determinado sorteio, continua concorrendo nos sorteios seguintes. Quem já foi sorteado, não participará mais de outros sorteios. O processo usa o mesmo sistema de sorteio da Nota Fiscal Amazonense, realizado desde 2015 sem nenhuma contestação.

O jogo entre Brasil e Uruguai é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 e contará com a presença de 14 mil torcedores. Será a primeira partida da seleção com a presença de público desde o início da pandemia de Covid-19. Os 3 mil bilhetes sorteados são uma contrapartida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

Confira os sorteados:

Como concorrer – É preciso morar no Amazonas e estar com o ciclo de imunização contra a Covid-19 regularizado com as duas doses ou dose única. As pessoas que receberam a segunda dose menos de 15 dias antes da realização do jogo, ou seja, a partir do dia 29 de setembro, passarão por triagem com teste de RT-PCR (72 horas antes do jogo) ou de antígeno (48 horas antes).

O protocolo sanitário foi elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). E é o mesmo a ser seguido pelas equipes de trabalho e para quem for comprar ingresso.

O interessado deve preencher um cadastro informando nome, telefone, endereço, número do RG e do CPF. Será sorteado um ingresso por CPF. Somente a pessoa sorteada poderá assistir à partida, não podendo transferir ou revender o ingresso, pois ele estará vinculado ao CPF. Os dados informados na inscrição serão cruzados com as informações do Conecte SUS, do Ministério da Saúde, para confirmar a aplicação das duas doses ou da dose única.

O teste para quem tomou a dose de reforço menos de 15 dias antes da partida faz parte dos protocolos sanitários definidos pelo Governo do Amazonas e CBF. Terá acesso ao estádio apenas as pessoas cujos testes forem negativos para a doença.