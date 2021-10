Terremoto no Peru causa tremor em estados do Norte do Brasil

Segundo o G1, o fenômeno foi registrado próximo à fronteira peruana com o Brasil e com a Bolívia, é o segundo terremoto registrado sé neste mês de outubro.

Após um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o oeste do Peru na noite deste sábado (9), moradores de estados do Norte do Brasil relataram terem sentido o tremor.

