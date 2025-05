União Brasil lidera ações no Amazonas para combater abuso sexual infantil no Maio Laranja

Manaus/AM - Durante a campanha Maio Laranja, que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/5), o Amazonas intensifica medidas de proteção à infância com ações coordenadas pelo União Brasil e pelo governador Wilson Lima, presidente estadual do partido. As iniciativas envolvem projetos de lei, campanhas educativas e políticas públicas que buscam combater a violência infantojuvenil em todo o estado.

O governador Wilson Lima afirmou que o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes é prioridade da gestão e destacou que o compromisso do União Brasil vai além de campanhas simbólicas. "O nosso governo atua para proteger e acolher cada criança e adolescente, especialmente nas regiões mais vulneráveis do Amazonas. Defendê-los, é defender o futuro do nosso estado. E essa é uma causa que nos une e nos move", disse. Parlamentares da sigla também reforçaram que o combate ao abuso deve ser permanente e rigoroso.

Na Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Cidade (União-AM) é autor de uma lei que obriga clubes e academias a adotarem protocolos contra assédio e abuso infantil no esporte. A deputada Joana Darc (União-AM) também apresentou projetos para reforçar a vigilância em terminais de transporte e exibir vídeos educativos em cinemas, além de leis já em vigor sobre divulgação de canais de denúncia. Thiago Abrahim (União-AM) propôs leis voltadas à inclusão de crianças com deficiência e mães em situação de vulnerabilidade.

No legislativo municipal, a vereadora Professora Jaqueline (União-AM) é autora de leis que exigem a denúncia obrigatória de casos de violência em condomínios e garantem ensino de português a crianças migrantes. O vereador Saimon Bessa (União-AM) levou à Câmara de Manaus dados da Delegacia Especializada que apontam mais de 4 mil casos de violência contra crianças e adolescentes apenas em 2024. Ele defendeu políticas de acolhimento e reforçou o uso do Disque 100 para denúncias.

O governo estadual também lidera a mobilização de municípios para adesão ao Selo Unicef, certificação que reconhece políticas públicas voltadas à infância. Na edição 2021-2024, 29 municípios foram certificados, e a meta até 2028 é alcançar os 61 do interior, com foco especial em populações indígenas e quilombolas. Segundo o secretário Marcellus Campêlo, a adesão ao Selo representa compromisso com equidade, inclusão e fortalecimento das redes de cuidado no Amazonas.