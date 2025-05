CMM destaca impacto da escola do Legislativo no Dia Nacional da Educação Legislativa

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) celebra, nesta quinta-feira (15), o Dia Nacional da Educação Legislativa, destacando a atuação da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony. Criada para promover a formação cidadã e qualificar servidores e a comunidade, a instituição é apontada como um exemplo de como o Legislativo pode contribuir diretamente para a educação e o fortalecimento da democracia.

Criada em 2007, a escola oferece cursos e projetos voltados tanto a servidores quanto à comunidade. A estrutura conta com laboratório de informática, biblioteca e salas de aula, e já ofertou cerca de 25 mil vagas em cursos apenas no último ano. Segundo o presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), a instituição representa um braço essencial da Casa. "Celebrar o Dia Nacional da Educação Legislativa é reconhecer o poder transformador que esse braço institucional tem. A Escola do Legislativo tem cumprido com excelência a missão de capacitar nossos servidores e também de estender esse conhecimento à sociedade, cumprindo um papel social de grande relevância", destacou o presidente.

A missão da escola vai além da capacitação técnica. Projetos como "Uma Nova Escolha", que atende jovens em situação de vulnerabilidade, e iniciativas para mães empreendedoras estão entre as ações promovidas. "Comemoramos essa data com orgulho, pois ela celebra a nossa missão: capacitar e desenvolver ações para a cidadania", destacou a coordenadora pedagógica Cristiane Monteiro.

Para o diretor da instituição, Edilson Rhasiley, as escolas do Legislativo são fundamentais para manter os servidores atualizados diante de novas demandas."Imagina só, com a quantidade de assuntos que temos hoje e a atualização que é necessária para capacitar o servidor, sem a participação dessas escolas. São as escolas que estão atentas às necessidades, mudanças, inovações, e apresentam isso aos servidores por meio de cursos e eventos. O servidor atualizado e bem capacitado beneficia toda a sociedade, já que está a serviço da população", frisou o diretor.

Além dos cursos, a escola mantém uma biblioteca aberta ao público, com internet, computadores e estrutura para estudo. "Sabemos que muitas pessoas não têm esses recursos em casa. Aqui, elas podem imprimir certificados, currículos e estudar com dignidade", explicou Lara Fernandes, coordenadora acadêmica. A escolha do dia 15 de maio para a data nacional remete à criação da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), em 2003. Para a CMM, a data reforça a importância de investir em educação para construir um Parlamento mais acessível e participativo.