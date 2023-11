Ufam tem primeira estudante indígena a formar em jornalismo

Manaus/AM - "Rü wü'i ta'ū meū fa' tcha'yau', Tama tchorürica' notürü naca' guūma i duūgü i maījugü īggüū" ["É uma conquista não só minha, mas de toda população indígena"], disse Emilli Marolix, expressando o significado da conclusão do ensino superior no curso de Jornalismo, tornando-se a primeira estudante indígena a realizar essa conquista no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Parintins.

A defesa do trabalho de conclusão do curso ocorreu no dia 13 de novembro, com a outorga programada para janeiro de 2024.

Oriunda da rede pública de ensino, Emilli, que é da etnia Tikuna, sempre estudou em sua aldeia – Filadélfia – no município de Benjamin Constant. A aprovação no Processo Seletivo para o Interior (PSI), da Ufam, fez com que a estudante vivenciasse novas experiências, boas e ruins.