Ufam prorroga prazo de inscrições no processo seletivo em Música

Manaus/AM - O Processo Seletivo Especial em Música (PSEMus-2023) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realiza inscrições para o ingresso no curso de Graduação em Música para as modalidades Bacharelado e Licenciatura, da Faculdade de Artes (Faartes). O período de inscrição que se iniciou no dia 28 de abril se estenderá até o dia 9 de maio de 2023.

Acesse o edital e acompanhe o andamento do PSEMUs 2023 aqui.

Mais informações no site da Compec: https://compec.ufam.edu.br

São oferecidas 50 vagas, exclusivamente para o ano letivo de 2023, que serão ocupadas pelos candidatos classificados neste processo seletivo, sendo 34 vagas para o curso de Licenciatura em Música e 16 vagas para o curso de Bacharelado em Música (6 para Regência, 2 para Piano, 2 para Violino, 2 para Violão, 2 para Canto Lírico e 2 para Flauta Transversal).

Provas e etapas

O PSEMus 2023 será realizado em duas etapas, de acordo com cronograma de atividades constante no edital. Na primeira etapa, serão aplicadas as provas de Conhecimentos Gerais (P1) e de Redação (P2), programadas para o dia 04 de junho de 2023. Na segunda etapa, serão aplicadas as provas de Conhecimentos Musicais (P3) e Prática de Música (P4), que ocorrerão no período de 13 a 16 de junho de 2023.

A prova de Conhecimentos Musicais será dividida em duas partes: a) leitura melódica (solfejo) e b) leitura rítmica. A prova Prática de Música consistirá na execução musical de conteúdos conforme o Anexo IV do edital.

Graduação

A Licenciatura tem o objetivo de formar professores de Música em nível de graduação para atuar na Educação Básica e Ensino Superior, com base na ênfase do desenvolvimento da formação artística para o ensino da arte.

Já o Bacharelado é voltado à formação e ao aprimoramento de profissionais na área da performance musical, nas seguintes habilitações: Piano, Violão, Violino, Flauta Transversal, Canto Lírico e Regência.