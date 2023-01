Ufam lança edital de processo seletivo com 620 vagas para cursos de graduação

Manaus/AM - A Universidade Federal do amazonas (Ufam) lançou, nesta segunda-feira (30), edital de Processo Seletivo para o Interior (PSI) com oferta 620 vagas para cursos de graduação. As vagas são para os municípios de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins.

As inscrições serão abertas no dia 10 de abril e seguirão até o dia 3 de maior, com as provas sendo realizadas nos dias 21 e 22 de maio. A previsão é que as aulas iniciem ainda no primeiro semestre deste ano.

Os candidatos interessados em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição devem preencher o formulário para isso disponível na página da Comissão Permanente de Concursos (Compec), responsável pelo certame, a partir das 10h do dia 20 de março até 17h do dia 21 de março. Todos os horários estabelecidos no Edital estão de acordo com o horário oficial de Manaus-Am.

Inscrição

Para realizar a inscrição no PSI/2023, é necessário preencher a ficha correspondente também na página da Compec, a partir das 10h do dia 10 de abril até 17h do dia 03 de maio de 2023. A inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento da taxa no valor de R$100,00. O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível a partir de 16 de maio, com acesso na página do certame.

Provas

O PSI será constituído de três provas, duas de conhecimentos gerais e uma de redação. No primeiro dia de prova, 21 de maio, os candidatos deverão responder 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Língua Portuguesa, cinco de Literatura Brasileira, cinco de Língua Estrangeira, 15 de Matemática e 15 de História, além da redação.

No segundo dia de avaliação, 22 de maio, será aplicada a prova de conhecimentos gerais II, contendo 60 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Geografia, 15 de Biologia, 15 de Física e 15 de Química.

Resultado

A divulgação do gabarito definitivo ocorrerá no dia 30 de maio. Já o resultado final será publicado a partir do dia 20 de junho, sempre na página do concurso.

