Amazonas envia 16 mil latas de fórmula infantil para povo yanomami em Roraima

Ainda segundo Anoar, o governador Wilson Lima autorizou o envio das latas para nutrição infantil e de medicamentos. Uma remessa já foi enviada na última quarta-feira (25) e uma nova está sendo preparada. O secretário também esclarece que o Estado está bem abastecido com as fórmulas e medicamentos, por isso tem capacidade de realizar as doações.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas enviou para os indígenas do povo yanomami em situação de vulnerabilidade, em Roraima, 16 mil latas de fórmula nutricional infantil. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (30) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

