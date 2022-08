Ufam divulga edital para seleção de bolsas de monitoria; confira

Dessa forma, o público-alvo do presente Edital é composto pelos gestores dos setores de vinculação das disciplinas, professores que desejam ser orientadores no programa e discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação da Ufam que atendem o parágrafo 3º do Artigo 10 da Resolução nº 006/2013-CEG/Consepe. O prazo para envio do Plano Semestral de Monitoria por parte da coordenações é de 29 de agosto a 14 de setembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.