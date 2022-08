Humberto Michiles diz que Amazonino dará 10 mil casas e auxílio de R$ 450 se eleito

Manaus/AM - Durante uma caravana no bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus, nesta segunda-feira (29), o candidato a vice-governador Humberto Michiles (PSDB) afirmou aos moradores que Amazonino irá retomar o programa de habitação popular com a construção de 10 mil casas e aumentará o auxílio estadual para R$ 450.

A caminhada da “Caravana do Negão” contou com a participação do candidato a deputado federal, vereador Amom Mandel (Cidadania), e do candidato a deputado estadual Hudson Jorge (PSDB), além de ativistas e lideranças comunitárias.

O candidato a vice-governador reiterou ainda que Amazonino Mendes, a partir de janeiro de 2023, vai aumentar para R$ 450 o valor do auxílio estadual e garantir, em lei, um adicional para as mães chefes de família. “O Amazonino vai governar, sobretudo para as mulheres. Às vezes, temos mulheres que são arrimos de família, obrigadas a sustentarem seus filhos sozinhas, muitas vezes abandonadas pelos maridos ou até mesmo viúvas. Essas mulheres guerreiras terão um adicional e uma cesta básica para diminuir o seu sofrimento”, declarou.