Ufam divulga edital de mestrado com vagas para interior do Amazonas

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulga o Edital Nº 50/2022 que trata da seleção de candidatos ao curso de mestrado a ser ministrado em São Gabriel da Cachoeira, no Norte do Amazonas. Inscrições abertas de 28 de novembro a 12 de dezembro de 2022.

Podem participar do processo de seleção candidatos que, até a data da matrícula, apresentarem declaração de conclusão ou forem portadores de diplomas e títulos em cursos superiores de duração plena reconhecidos pelo MEC/Capes/Conselho Nacional de Educação.

O PPGSCA dispõe de Área de Concentração em Processos Socioculturais na Amazônia e contempla as seguintes linhas de pesquisas:

Linha de pesquisa 1 – Sistemas Simbólicos e Manifestações Socioculturais;

Linha de pesquisa 2 – Redes, Processos e Formas de Conhecimentos;

Linha de pesquisa 3 – Processos Sociais, Ambientais e Relações de Poder.

São oferecidas 21 vagas regulares e cinco suplementares. As vagas suplementares visam atender à política de ação afirmativa para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências.

Inscrições

Interessados em participar devem realizar a inscrição de 28 de novembro a 12 de dezembro de 2022, na página: http://ppgsca.ufam.edu.br.

Provas

O certame será divididos em três etapas, conforme abaixo:

I Etapa - Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, com peso 3 (três) e notas de 0 (zero) a 10 (dez). O candidato com nota menor que 7 (sete) será eliminado;

II Etapa - Avaliação de Projeto de Pesquisa, com caráter eliminatório e classificatório, com peso 2 (dois) e notas de 0 (zero) a 10 (dez). O candidato com nota menor que 7 (sete) será eliminado;

III Etapa – Prova de Títulos, de caráter classificatório, com peso 1 (um).

Classificação e resultado

A classificação final será feita em ordem decrescente da nota final. Conforme o cronograma do edital, a divulgação do resultado final ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, na página eletrônica http://ppgsca.ufam.edu.br.

A previsão para a entrega da documentação para a matrícula institucional é 28/02/2023 a 03/03/2023, no horário de 08h30min às 12h e das 14h às 17h30min.

O início das aulas seguirá o calendário da Pós-Graduação da Ufam para 2023 a ser divulgado na página da Propesp.

Para mais informações, consulte o edital do processo seletivo.