Ufam anuncia concurso com 42 vagas para professores; confira edital

Manaus/AM - Buscando preencher o quadro docente da Instituição, a Universidade Federal do Amazonas anunciou concurso público para a carreira de magistério superior. Inscrições começam a partir do dia 14 de fevereiro e terminam no dia 20 de março.

De acordo com o Edital Nº 1/2022, são disponibilizadas 42 vagas distribuídas entre as unidades acadêmicas da capital e do interior do Amazonas.

As vagas são para 20 e 40 horas de trabalho semanais. Os vencimentos variam de acordo com a carga horária escolhida e a titulação do candidato aprovado. Para os profissionais com 20 horas de atuação, o vencimento varia entre o básico para o cargo (R$2.236,31) mais R$1.213,52, se possuir doutorado. Já para os que forem trabalhar por 40h, os valores se alteram para R$3.126,31 somados à retribuição por titulação de R$2.660,37, se doutor. Há ainda os docentes que atuam com dedicação exclusiva. Para estes, os valores são: vencimento básico de R$4.463,93 acrescidos com R$5.136,99, para doutores.

Inscrições

Interessados podem realizar inscrição acessando a página do Processo Seletivo de 14 de fevereiro a 20 de março. No endereço também estão disponíveis demais informações sobre o Edital Nº 1/2022. O valor da inscrição pode ser R$90,00, R$130,00 ou R$180,00, de acordo com o requisito mínimo de formação da vaga.

O período para solicitação do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição inicia às 10h de 07 de fevereiro e vai até às 23h do dia 09 de fevereiro.

Provas

O processo seletivo será realizado em três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos. As duas primeiras são de caráter eliminatório e classificatório e a última, apenas classificatório.

Cada unidade acadêmica é responsável pela realização das provas para o preenchimento das vagas que disponibilizou, por isso, os candidatos devem acompanhar diretamente com as unidades as datas e demais informações concernentes à aplicação das provas.

Há vagas para todos os campi da Ufam, sendo um em Manaus e cinco em municípios do interior (Icet/Itacoatiara, Icsez/Parintins, IEAA/Humaitá, INC/Benjamin Constant e ISB/Coari).

Confira edital abaixo;