Ufam aciona Polícia Militar para garantia da segurança dos alunos no Campus

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em contato com o Comandante Geral da Polícia Militar do Amazonas, Cel Vinicius Almeida, solicitou reforço do policiamento ostensivo na área externa do Campus Universitário. O objetivo é intensificar a segurança pública da região, já que houve o aumento no fluxo de pessoas com o retorno das aulas presenciais.

No interior do campus, atua o quadro da Segurança da Prefeitura do Campus Universitário, em parceria com a empresa de vigilância Amazon Security, responsáveis pelo serviço de segurança patrimonial da Instituição. Há, ainda, a Comissão Interna para a Segurança Institucional, presidida pela vice-reitora, professora Therezinha Fraxe, para dar providências quanto a temas tais quais procedimentos de registros e informe de ocorrências, ampliação de rondas ostensivas patrimoniais ou não (via SSP), realização de um levantamento de pontos para instalação de câmeras de vigilância e manutenção das já existentes.

O alinhamento entre as duas instituições é voltado para a segurança preventiva e por isso as ocorrências no entorno da Universidade precisam ser notificadas para a obtenção de dados concretos que auxiliem na criação de estratégias de combate ao problema de segurança na região.