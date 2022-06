Caprichoso lota arquibancada em noite de passagem de som em Parintins

Manaus/AM - Na noite desta terça-feira (21/), o boi-bumbá Caprichoso lotou a arquibancada azul e branca do Centro Cultural Bumbódromo, no município de Parintins, interior do Amazonas. O touro negro levou para arena os itens oficiais durante a passagem de som.





O ensaio geral funciona como um esquenta para apresentação no 55º Festival Folclórico de Parintins, que acontece entre os dias 24 e 26 de junho.



“O Festival de Parintins tem uma importância muito grande, só quem é daqui sabe a importância que esse festival tem. Não são três dias de festa, é toda uma cadeia que movimenta um grandioso espetáculo, que traz gente de todo lugar do mundo para cá”, afirma Jender Lobato, presidente do Caprichoso.



Os portões de entrada da galera abriram às 18h e o público lotou os dois lados da arquibancada. Enquanto o item 19 (galera) do festival ensaiou as coreografias, os destaques do bumbá Caprichoso marcaram os locais de apresentação, e a Marujada de Guerra e levantadores ensaiaram as toadas que vão ser defendidas neste ano.