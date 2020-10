UEA prorroga inscrições para especialização gratuita

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento UNA-SUS Amazônia, prorrogou o prazo para a inscrição no curso gratuito de Especialização em Educação em Tecnologia Digital Aplicada à Saúde.

No total, são ofertadas 120 vagas, podendo ser preenchidas por profissionais das áreas de Saúde, Computação, Probabilidade e Estatística, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, e outros que tenham interesse em análise de dados na área da saúde. As inscrições estão sendo realizadas gratuitamente no link anexado abaixo. Todos os documentos devem ser anexados no formulário de inscrição on-line. Só serão aceitos arquivos em PDF ou Imagem.

O curso é semipresencial. Portanto, o candidato no ato da inscrição deverá se vincular ao Polo EaD da UEA mais próximo da residência, disposto no item 4.4 do Edital anexado no link http://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=3184

Sobre o curso - O curso tem como objetivo formar profissionais com conhecimentos teóricos fundamentais em ciência de dados e com as competências práticas necessárias para aplicar corretamente os principais métodos de ciências de dados na área das ciências da saúde, na investigação médica e na epidemiologia, com foco sobre o uso de tecnologias educacionais na formação e educação continuada na região amazônica.