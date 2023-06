UEA lança editais para programas de Pesquisas e Pós-graduação

Edital do Programa de Bolsas de Pós-Doutorado: Receber doutores para desenvolverem estágio pós-doutoral nos programas de pós-graduação stricto sensu para promover a inserção de pesquisadores nacionais e internacionais em estágio pós-doutoral, com a integração em projetos de pesquisa desenvolvidos pelos programas de pós-graduação stricto sensu da UEA.

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), lançou nesta quarta-feira (21), quatro editais de apoio. São eles: Programa de Bolsas de Pós-Doutorado; Programa de Iniciação Científica e Tecnológica; Tutoria em Laboratório de Pesquisa e Ensino; e o edital suplementar do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica.

