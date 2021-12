UEA exige de alunos e servidores passaporte de vacinação contra Covid-19

Manaus/AM - Para acessar as dependências da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) será exigido o comprovante de vacinação contra a Covid-19. A portaria foi publicada nesta segunda-feira (20) e determina que o passaporte de vacinação "corresponderá ao esquema vacinal completo, incluindo a dose de reforço para os maiores de 18 anos de idade". Além disso, em caso de descumprimento será "apurado a responsabilidade e será aplicado regime disciplinar em caso de estudantes". A medida não dispensa o uso de máscara que é obrigatório para ingressar nas dependências da universidade.

