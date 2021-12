Mais de mil pessoas são vacinadas contra Covid-19 em 2 dias em escolas de Manaus

Manaus/AM - Após dois dias de distribuição de pescado em quatro escolas das zonas norte e oeste de Manaus, o programa Peixe no Prato Solidário vacinou 1.027 pessoas contra a Covid-19. A imunização com ao menos a primeira dose foi exigência para receber o peixe nesta quinta-feira (23) e ontem (22), quando foram entregues 20 toneladas de pescado para, aproximadamente, 8 mil famílias em Manaus. Somente nesta quinta-feira (23), cerca de 478 pessoas foram vacinadas no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dariana Correa Lopes; e no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) IV – Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira, no conjunto Viver Melhor, zona norte. Mais vacinados – Na quarta-feira (22), outras 549 pessoas já haviam se vacinado durante a distribuição de peixe no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) III – Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra, no Parque São Pedro; e na Escola Estadual Karla Patrícia Barros de Azevedo, no Conjunto Cidadão 10, ambas no Tarumã, zona oeste da capital.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.