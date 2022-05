UEA divulga resultado das análises de matrícula do Vestibular e SIS

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou o resultado das análises de matrícula institucional referente ao Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2021, acesso 2022, 1ª etapa, 1ª chamada. A lista completa com o resultado das análises encontra-se no portal da UEA e também está disponível nas unidades onde os cursos são ofertados.

