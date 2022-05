Profissionais da FVS monitoram controle da dengue em Japurá, no Amazonas

Manaus/AM - Para monitorar e supervisionar as ações de controle da dengue, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) realiza, até esta sexta-feira (13), uma visita técnica no município de Japurá, no interior do Amazonas.

Os técnicos da FVS-RCP e da Secretaria Municipal de Saúde de Japurá estão monitorando e realizando ações de educação em saúde de combate à dengue com a população local.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta que é importante se manter vigilante na prevenção do Aedes aegypti, transmissor da dengue, eliminando criadouros que possam contribuir para a eliminação de larvas do mosquito.

“É essencial que a população participe, colocando em prática as medidas de prevenção necessárias para evitar a doença, tendo atenção redobrada com locais que possam ter acúmulo de água e funcionam como criadouros”, ressalta Tatyana.

De acordo com a gerente de Doenças de Transmissão Vetorial (GDTV-Dengue), do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) da FVS-RCP, Luzia Mustafa, o município de Japurá registrou, em 2022, 179 casos de dengue.

“O município solicitou ajuda nas ações de controle vetorial e enviamos técnicos para apoiar na realização dessas estratégias. Está sendo realizado tratamento focal, eliminação de criadouros, mobilização social, juntamente com a população, para conscientização e borrifação de inseticida”, destaca Luzia.

Prevenção – Conforme o Ministério da Saúde (MS), o vírus da dengue é classificado no meio científico como um arbovírus, transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A FVS-RCP alerta sobre a necessidade de se aumentar as medidas de prevenção, o que inclui evitar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas e outros recipientes que possam permitir a reprodução do mosquito.

É importante manter tonéis de água tampados, calhas limpas, garrafas e recipientes virados para baixo, pratos de vasos de planta com areia e limpos semanalmente, ralos limpos, com aplicação de telas, além de manter lonas de material de construção sempre esticadas para não acumular água.