UEA divulga nesta semana lista de aprovados no Vestibular e SIS

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), divulga na quinta-feira (7), a partir das 10h, a lista de aprovados no Vestibular 2023, acesso 2024, e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), na sede da Reitoria, localizada na avenida Djalma Batista, 3.578, Flores. A tradicional comemoração dos aprovados será embalada pelo Coral Tubones – projeto da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA).

Para quem não puder comparecer na Reitoria, a lista com os nomes dos aprovados será divulgada a partir das 12h, no portal da UEA (www.uea.com.br). Vale ressaltar que para o candidato ter acesso ao resultado no site é necessário que informe o CPF e a senha cadastrada durante a inscrição.

Também no dia 7 de dezembro de 2023, será divulgado o edital de matrícula – etapa relacionada à entrega de documentos de todos os aprovados, especificando prazos e requisitos. Destaca-se que as Pessoas com Deficiência (PcD's) passarão por uma banca de validação, analisando laudo médico e documentos, com entrevistas. A matrícula nos grupos destinados a esses candidatos depende do parecer favorável da banca. É importante seguir atentamente o edital para garantir a vaga, pois descumprir prazos ou documentações resultará na perda do direito.

Vagas

Nesta edição, o certame ofereceu, no total, 5.686 vagas, com 1.142 para PcD's e 344 para indígenas. Para o Vestibular, foram disponibilizadas 3.429 vagas, sendo 1.155 para a capital e 2.274 para o interior. Já o SIS, ofertou 2.257 vagas, sendo 770 para a capital e 1.487 para o interior. Além disso, o processo ofereceu, 127 cursos em 32 municípios, sendo 48 cursos destinados à capital e 79 cursos ao interior.