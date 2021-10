UEA divulga edital para contratação de professor temporário; confira

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga a abertura de inscrições, no período de 26 de outubro a 16 de novembro, para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado a selecionar docentes na categoria de Professor Temporário no curso de Letras do Centro do Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST/UEA), no interior do Amazonas.

O resultado final será divulgado em 10 de dezembro. Para conferir o edital, acesse o link https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=4581